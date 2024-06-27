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Bursa'da kamyon TIR'a çarptı! Trafiği kilitleyen kaza

Bursa'da bir kamyon İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağında tıra çarptı. Kazada kamyon sürücüsü, aracında sıkıştı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 06:18 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:18
Bursa’da kamyon TIR’a çarptı! Trafiği kilitleyen kaza

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Bursa'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada aracında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

T.B. idaresindeki 41 HZ 513 plakalı kamyon, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağında, H.Ç'nin kullandığı 63 AFN 252 plakalı tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI
Kazada kamyon sürücüsü, aracında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan T.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

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