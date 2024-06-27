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Yazın banyo yaparken sakın bunu denemeyin: Doktorlardan ölüm uyarısı!

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası günlük yaşamı zorlaştırırken, uzmanlardan gelen önemli uyarılar dikkate değer. Sıcaktan bunalıp sık sık duş alanlar için hayati ipuçları burada...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:30 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:30
Yazın banyo yaparken sakın bunu denemeyin: Doktorlardan ölüm uyarısı!

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Sıcak hava dalgasıyla birlikte, sıcaklardan bunalan birçok kişi günde birkaç kez duş almayı tercih ediyor. Ancak uzmanlardan gelen uyarılar, bu alışkanlığın kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Bir kardiyoloji uzmanı, aşırı sıcakların insan yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu uzman, sıcak havalarda vücudun ısı dengesini sağlamak için tercih edilen soğuk duşların kalp sağlığına zarar verebileceğini vurguladı.

DUŞTAYKEN BUNU YAPMAYIN

Uzman, sıcak havalarda serinlemek amacıyla soğuk suyla duş almanın yanlış bir yöntem olduğunu ifade etti. Vücudun ısı dengesini korumaya çalışırken damar ve kalp hastalıklarının ortaya çıkabileceğini belirten uzman, şunları söyledi:

"Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek vücudu olumsuz etkiliyor. Dolaşım bozukluğu oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Vücudun dış tabakasındaki damarlarda olan bu durum sonucunda ani kan basıncı dengesizlikleri olabiliyor."

"Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu ama soğuk suya girilecekse de bu durum yavaş yavaş olmalı."

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