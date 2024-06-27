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Kayseri'de kar maskeli sapık! Zihinsel engelli kadını taciz etti! Özel ekip yakaladı

Kayseri'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Kar maskesi bir sapık, takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Sapığı yakalamak için özel ekip kurularak 70 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Polis ekipleri sapığı gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:51 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:38
Kayseri’de kar maskeli sapık! Zihinsel engelli kadını taciz etti! Özel ekip yakaladı

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Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU
İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.

Zihinsel engelli kadına saldırdı! O anlar kamerada

70 SAATLİK GÖRÜNTÜ
70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI
Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

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