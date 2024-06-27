Kayseri’de kar maskeli sapık! Zihinsel engelli kadını taciz etti! Özel ekip yakaladı

Kayseri 'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.