Sapık patron İbrahim Gökay Ganioğlu’nun tacizi Esma Güleser’i intihara sürüklemişti! Rekor hapis cezası istemi! İddianamede kan donduran detaylar

Ganioğlu'nun Esma Güleser T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın istememesi üzerine, 'Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim' dediği, Esma'yı araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, 'Sen ya benim olacaksın yada kara toprağa gideceksin' dediği, Esma'nın şikayetçi olmak istediğinde, 'Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm' dediği, intihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, Ganioğlu'nun da bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, 'Seninle görüşeceğiz' diyerek genç kızı tehdit ettiği, genç kızın bunun üzerine korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonrada girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi.