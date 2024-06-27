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Sapık patron İbrahim Gökay Ganioğlu'nun tacizi Esma Güleser'i intihara sürüklemişti! Rekor hapis cezası istemi! İddianamede kan donduran detaylar

Konya’da 20 yaşındaki Esma Güleser’i intihara sürükleyen patron tacizinin detayları ortaya çıktı. İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında rekor hapis istemiyle hazırlanan iddianamede sapık patronun tehdit ve tacizleri bir bir yer aldı. İddianamede sapık patron Ganioğlu’nun Esma Güleser’in karşı kendisine karşı koymasına sinirlenerek “Sana istesem tecavüz ederim. Seni de aileni de öldürürüm” sözleri de yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:50 Güncelleme 27 Haziran 2024, 12:06
Sapık patron İbrahim Gökay Ganioğlu’nun tacizi Esma Güleser’i intihara sürüklemişti! Rekor hapis cezası istemi! İddianamede kan donduran detaylar

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Olay, geçtiğimiz yıl 29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşandı. Esma Güleser T., olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başladı. Genç kız bu süre zarfından iddiaya göre patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Bu baskıya daha fazla dayanamayan Esma 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül günü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Esma ise olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu. 1 ay boyunca hastanede daha sonrada uzun süre evde tedavi gördü.

52 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

HAYATINA MUSALLAT OLURUM
İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırılar, tehditler, hakaretler ve şiddet eylemleri bir bir sıralandı.

Ganioğlu'nun Esma Güleser T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarında 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem.

ANNENİ BABANI KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM
Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu, Ankara'ya giden genç kıza onu almaya gelmek istediğini kabul etmemesi durumunda ise 'Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım' dediği, genç kızın tehditlerden korkarak Ankara'da bir otelde kalmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve burada da cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

"İSTESEM SANA TECAVÜZ EDERİM"
İddianamede Ganioğlu'nun kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği belirtildi.

Ganioğlu'nun Esma Güleser T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın istememesi üzerine, 'Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim' dediği, Esma'yı araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, 'Sen ya benim olacaksın yada kara toprağa gideceksin' dediği, Esma'nın şikayetçi olmak istediğinde, 'Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm' dediği, intihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, Ganioğlu'nun da bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, 'Seninle görüşeceğiz' diyerek genç kızı tehdit ettiği, genç kızın bunun üzerine korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonrada girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi.

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