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TAG Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:09 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:10
TAG Otoyolu’nda 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

3 ÖLÜ 1 YARALI
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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