Yaz kombini yapmanın sırrı bunda saklı! Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Mavi ve yeşil tonlar...

Kumaş Seçimi: Uzman Görüşü: Yaz aylarında pamuklu, keten ve viskon gibi doğal kumaşların tercih edilmesini öneriyor. Bu kumaşlar terlemeyi önler ve gün boyu rahatlık sağlar. Bilimsel Araştırma: Textile Research Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, pamuklu kumaşların nem emme özelliğinin sentetik kumaşlardan daha iyi olduğunu ortaya koyuyor.

Model Seçimi: Uzman Görüşü: Yaz aylarında bol ve rahat kesimli kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor. Bu tarz giysiler, hareket özgürlüğü sağlayarak sıcak havalarda daha konforlu bir deneyim sunar. Bilimsel Araştırma: Bol giysilerin kas gerginliğini azalttığını ve enerjik bir gün geçirmenize yardımcı olduğunu gösteriyor.

Aksesuar Seçimi: Uzman Görüşü: Yaz aylarında şapka, güneş gözlüğü ve çanta gibi aksesuarların kullanılmasını öneriyor. Bu aksesuarlar, kombininizi tamamlamanın yanı sıra güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza da yardımcı olur. Bilimsel Araştırma: Photodermatology & Photoimmunology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, şapkalar güneş ışınlarından korunmada önemli bir rol oynuyor. Yaz mevsiminde stilinizi oluştururken bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, hem şık hem de konforlu bir görünüm elde edebilirsiniz.