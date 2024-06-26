Canan Karatay’ın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!

Bir ince belli çay bardağı ölçüsünde ceviz, fındık, fıstık veya badem (kavrulmamış ve tuzsuz olması önemli)

Karatay, meyve tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaz meyvelerinin sağlıklı seçenekler olduğunu ancak karpuz ve kavun gibi yüksek şeker içeren meyvelerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

5. İçecek Seçimi

Kahvaltıda içecek olarak limonlu açık çay veya şekersiz süt öneriyor. Herhangi bir içecekte şeker bulunmaması gerektiğini vurguluyor.

Canan Karatay'ın diyet önerileri, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yaparak günün geri kalanında da sağlıklı beslenmeyi desteklemeyi hedefliyor. Bu önerilerle, kilo verme sürecinde olanlar için de sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanılmasını sağlıyor.