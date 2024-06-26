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Canan Karatay'ın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!

Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme konusundaki bilgisiyle kahvaltının önemini bir kez daha vurguluyor. Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve doğru seçimlerle sağlık için büyük önem taşır. Karatay'a göre, sağlıklı bir kahvaltı öğününde ekmek, poğaça gibi karbonhidrat yüksek gıdalardan uzak durulmalıdır.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:11 Güncelleme 26 Haziran 2024, 10:11
Canan Karatay’ın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!

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Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme üzerine yaptığı iddialı önerilerle tanınan bir uzmandır. Özellikle kilo verme sürecinde olanlar için kahvaltının asla atlanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. İşte Karatay'ın sağlıklı kahvaltı önerileri ve diyet ipuçları...

1. Ekmek ve Şekerden Uzak Durun

Karatay, kahvaltılarda ekmek, poğaça, simit gibi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Bu tür gıdaların insülin direncini artırarak kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

2. Sağlıklı Alternatifler

Ekmek yerine ceviz gibi sağlıklı alternatifler tüketilmesini öneriyor. Kahvaltıda az yemek veya açlık payı bırakmanın doğru olmadığını, doğru gıdalarla tokluk hissinin sağlanmasının önemli olduğunu belirtiyor.

3. Kahvaltıda Yer Alması Gerekenler

İki yumurta veya pastırmalı yumurta

Avuç içi kadar az yağlı peynir

Bir ince belli çay bardağı ölçüsünde ceviz, fındık, fıstık veya badem (kavrulmamış ve tuzsuz olması önemli)

Nane, roka, salatalık, domates gibi destekleyici sebzeler

4. Meyve Seçimi

Karatay, meyve tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaz meyvelerinin sağlıklı seçenekler olduğunu ancak karpuz ve kavun gibi yüksek şeker içeren meyvelerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

5. İçecek Seçimi

Kahvaltıda içecek olarak limonlu açık çay veya şekersiz süt öneriyor. Herhangi bir içecekte şeker bulunmaması gerektiğini vurguluyor.

Canan Karatay'ın diyet önerileri, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yaparak günün geri kalanında da sağlıklı beslenmeyi desteklemeyi hedefliyor. Bu önerilerle, kilo verme sürecinde olanlar için de sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanılmasını sağlıyor.

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