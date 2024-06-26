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İznik Gölü'nde boğularak ölen Kübra Özdemir'n iş arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Yüzme bilmeyen Kübra Özdemir, can yeleksiz Jet ski ile tur atarken göle düşerek boğuldu. İş arkadaşı “Kurtarmak istedim ama gücüm yetmedi” diye kendini savundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
İznik Gölü’nde boğularak ölen Kübra Özdemir’n iş arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

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Bursa İznik Gölü'nde Kübra Özdemir'in boğularak öldüğü kazadaki sis perdesi aralanmadı. İddiaya göre İznik'te M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Özdemir, iş arkadaşı Onur Işık (23) ve yanında bir jet ski'yi getiren patronu ile birlikte piknik yaptı. Yüzme bilmeyen Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için arkadaşı Işık ile birlikte jet ski'ye atladı. Can yeleği takmayan iki arkadaş, Göllüce Mahallesi mevkiinden göle açıldı. İddiaya göre bir süre sonra Işık'ın kullandığı jet ski devrilince göle düşen Özdemir sulara gömülüp bir daha yüzeye çıkamadı.

BİRLİKTE SUYA DÜŞTÜK
Jandarma botu, 1 saatlik çalışmayla Özdemir'e ulaştı. Genç kız, kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Işık ise gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorgusu yapılan genç, hakim karşısına çıkarıldı. Verdiği ifadede jet skinin devrilmesi sonucu suya genç kızla birlikte düştüklerini belirten Işık'ın, "Kübra'yı kurtarmaya çalıştım. Ancak gücüm yetmedi. Jet skiye tutunarak yardım gelmesini bekledim" dediği vurgulandı. Hakim, Işık'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ama, "Yüzme bilmeyen kız, neden can yeleksiz deniz aracına bindirildi? Kilolu olmadığı görülen kıza bir delikanlının nasıl gücü yetmez?" soruları cevapsız kaldı.
MUHARREM DOĞANTEZ

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