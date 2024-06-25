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İstanbul Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Restoranın tavanı çöktü, içeride müşteriler vardı...

İstanbul'da akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan bir restoranın asma tavanı çöktü. Tavanın içeride müşteriler varken çökmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Ağır yaralının bulunmadığı olayda bazı kişiler ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 00:08 Güncelleme 26 Haziran 2024, 00:08
İstanbul Kadıköy’de facianın eşiğinden dönüldü! Restoranın tavanı çöktü, içeride müşteriler vardı...

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Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.

İÇERİDE MÜŞTERİLER VARKEN ÇÖKTÜ

Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu.


İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

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