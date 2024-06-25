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Ankara Kızılcahamam'da çıkan korkunç yangın 3 evi 1 ahırda hasar oluşturdu

Ankara Kızılcahamam'da akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın da müdahalesi nedeniyle büyüyerek mahalleye kadar ulaştı. Korkunç dakikalarda 3 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 01:04 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:56
Ankara Kızılcahamam’da çıkan korkunç yangın 3 evi 1 ahırda hasar oluşturdu

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı 3 ev ve 1 ahır yandı.

KURU OTLAR TUTUŞTU

Yangın, akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesinde çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek mahalle merkezine ulaştı.

Yangında Uzunoğlu ailesine ait olan 3 ev ve 1 ahır alevlerin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, 3 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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