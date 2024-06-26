HSK’dan hakim Altınok ve Cumhuriyet savcısı Fatih Aslan hakkında işlem yapılmadığı iddialarına yanıt!

Türkiye günlerdir Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı esnada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi olaylara karışan hakim Gül Altınok ve suç ortağı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın skandalını konuşurken; söz konusu kişilerin görevlerine devam ettikleri ve haklarında işlem yapılmadığı iddialarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yazılı açıklama yayınladı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



HSK tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Hâkimi Gül A. ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettikleri ya da kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde haberlere yer verildiği belirtilerek "Hâkim Gül A. hakkında Adana'da görev yaparken kurulumuza intikal eden iddialar üzerine soruşturma izni verilmiş olup, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.