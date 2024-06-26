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HSK'dan hakim Altınok ve Cumhuriyet savcısı Fatih Aslan hakkında işlem yapılmadığı iddialarına yanıt!

Türkiye günlerdir Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı yıllarda adı rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi olaya karışan hakim Gül Altınok ve davaya müdahil olan suç ortağı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, söz konusu suçlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ve görev yaptığına dair iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 23:16 Güncelleme 26 Haziran 2024, 23:23
HSK’dan hakim Altınok ve Cumhuriyet savcısı Fatih Aslan hakkında işlem yapılmadığı iddialarına yanıt!

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Türkiye günlerdir Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı esnada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi olaylara karışan hakim Gül Altınok ve suç ortağı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın skandalını konuşurken; söz konusu kişilerin görevlerine devam ettikleri ve haklarında işlem yapılmadığı iddialarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yazılı açıklama yayınladı.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Hâkimi Gül A. ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettikleri ya da kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde haberlere yer verildiği belirtilerek "Hâkim Gül A. hakkında Adana'da görev yaparken kurulumuza intikal eden iddialar üzerine soruşturma izni verilmiş olup, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.



''2 KEZ MESLEKTEN ÇIKARILMA CEZASI''

Hâkim Gül ALTINOK hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği ve disiplin soruşturmasının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca adı geçen hâkim hakkında daha önce Edirne ilindeki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği bilgisi verildi. Öte yandan, anılan hâkim hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında konusu suç teşkil eden eylemleri nedeniyle yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam edilmekte olup, duruşması 10.09.2024 tarihine bırakıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı Fatih ASLAN hakkında ise 2 kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği belirtildi. Öte yandan, hakkında verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmekte olduğu ifade edildi.



KARIŞTIĞI SUÇLARDAN YARGILAMASI YARGITAY'DA YAPILIYOR

Hakim Gül A. hakkında HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında eylemleri nedeniyle yargılanmasının Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam ettiği duruşmasının da 10 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı kaydedildi.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRTMİŞTİ!
Bu olayın yankıları sürerken, Gül A. bir skandalla daha gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Gül A. erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.


SUÇ ORTAĞI SAVCI FATİH ASLAN DA İHRAÇ EDİLDİ

Hakim Gül Altınok ile birlikte adı rüşvet iddialarına karışan Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'nın da HSK tarafından iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve verilen kararların kesinleştiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı Fatih Aslan'nın HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği bildirilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir"

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