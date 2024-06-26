AFAD, Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.06.26 23:14:47 36.8380 36.5790 3.7 -.- 2.2 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) İlksel
2024.06.26 23:12:06 39.3073 27.5128 10.1 -.- 1.3 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.26 23:02:23 37.9980 36.6788 7.9 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 22:50:40 40.2982 25.1133 6.0 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel
2024.06.26 22:48:56 37.8577 36.3102 5.4 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 22:37:53 38.4297 37.5582 9.8 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.26 21:27:34 39.3140 27.5188 8.2 -.- 1.4 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.26 20:55:49 38.0082 36.6228 3.7 -.- 2.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 20:40:41 38.6287 24.5548 3.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.26 20:27:09 38.2247 38.7277 5.4 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.06.26 20:25:34 38.1585 38.1002 12.2 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.26 20:21:14 38.8765 26.4777 4.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.26 19:05:15 38.7070 43.1923 21.2 -.- 2.2 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2024.06.26 18:47:25 35.9835 33.8337 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel