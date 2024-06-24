Türkiye gündemine oturan ’’Kriminal hakime’’ skandalında yeni gelişme! Suç ortağı Cumhuriyet Savcısı: 500 milyon TL’ye...





HSK İKİ FARKLI SORUŞTURMADAN İHRAÇ ETMİŞ

Edirne'de hakim Gül A. ile görev yapmış olan ve daha sonra da Osmaniye Adliyesi'nde görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın da iki farklı soruşturma geçiren isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında yapılan şikayetler kapsamında geçen sene ihraç edildiği de öğrenildi.





EL KONULAN 853 BİN DOLARLA İLGİLİ BAŞKA AVUKATA DOSYAYI SIZDIRMIŞ

Fatih Aslan'ın Edirne Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Ukrayna uyruklu şüpheli Anatoliy Goncharyuk'un 2017 yılının Mart ayıda Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte yanında getirdiği ve el konulan 853 bin 31 doların Merkez Bankası'na gönderilerek orijinal olduğu tespit edilmesine rağmen şikâyetçi avukatının iade talebini reddettiği ve dosyanın araştırılması için Ankara KOM Şube Müdürlüğüne gönderildiğini söylettiği tespit edildi.

'SİZİN İŞİNİZİ BİZ HALLEDERİZ'

Soruşturma dosyasında bulunan bilgilere göre, doların iadesi yönünde dilekçe veren şikâyetçiye "El konulan paranın çok büyük miktarda olduğu ve bu nedenle dosya ile ilgili biraz daha düşünmesi gerektiğini" söylediği, dosyayı sürüncemede bıraktığı, dosyada gizlilik kararı olduğu söylenmesine ve şikâyetçi avukatın dosyayı incelemesine izin vermemesine rağmen dosya içeriği ile şüphelinin telefonlarının dosyaya taraf olmayan kişilerce öğrenilmesine ve şüphelinin "Sizin işinizi biz hallederiz", "O avukatları aradan çıkaralım", "Yoksa sizin işiniz olmaz" şeklinde tehdit ve telkinlere maruz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.