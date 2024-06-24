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Türkiye gündemine oturan ''Kriminal hakime'' skandalında yeni gelişme! Suç ortağı Cumhuriyet Savcısı: 500 milyon TL'ye...

Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı esnada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi olaylara karışan hakim Gül A., SABAH'ın gündeme getirdiği olayla Türkiye gündemine oturdu. Habere göre, kriminal hakim Gül A., akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan kişiden beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL talep etti. Olaya, suç ortağı olarak dahil ettiği Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan da duruşmanın savcısı oldu... İşte çarpıcı detaylar…

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 17:51 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:23
Türkiye gündemine oturan ’’Kriminal hakime’’ skandalında yeni gelişme! Suç ortağı Cumhuriyet Savcısı: 500 milyon TL’ye...

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Türkiye'nin gündemi SABAH'ın gündeme taşıdığı "Kriminal Hakime" olayı. Geçtiğimiz ay, görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında yeni bir gelişme meydana geldi.

BERAAT KARARI VERDİRECEKTİ
Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan Gül A.'nın; sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı soruşturma dosyasında yer almıştı. Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısı'nın da yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

''KAFAYA TAKMA, BERAAT KARARI ÇIKARTIRIZ''
Beraat mütalaasının verildiği celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkemede görevli olması nedeniyle de sanığın ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği iddia edildi.



HSK İKİ FARKLI SORUŞTURMADAN İHRAÇ ETMİŞ
Edirne'de hakim Gül A. ile görev yapmış olan ve daha sonra da Osmaniye Adliyesi'nde görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın da iki farklı soruşturma geçiren isimler arasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında yapılan şikayetler kapsamında geçen sene ihraç edildiği de öğrenildi.



EL KONULAN 853 BİN DOLARLA İLGİLİ BAŞKA AVUKATA DOSYAYI SIZDIRMIŞ
Fatih Aslan'ın Edirne Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Ukrayna uyruklu şüpheli Anatoliy Goncharyuk'un 2017 yılının Mart ayıda Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte yanında getirdiği ve el konulan 853 bin 31 doların Merkez Bankası'na gönderilerek orijinal olduğu tespit edilmesine rağmen şikâyetçi avukatının iade talebini reddettiği ve dosyanın araştırılması için Ankara KOM Şube Müdürlüğüne gönderildiğini söylettiği tespit edildi.

'SİZİN İŞİNİZİ BİZ HALLEDERİZ'
Soruşturma dosyasında bulunan bilgilere göre, doların iadesi yönünde dilekçe veren şikâyetçiye "El konulan paranın çok büyük miktarda olduğu ve bu nedenle dosya ile ilgili biraz daha düşünmesi gerektiğini" söylediği, dosyayı sürüncemede bıraktığı, dosyada gizlilik kararı olduğu söylenmesine ve şikâyetçi avukatın dosyayı incelemesine izin vermemesine rağmen dosya içeriği ile şüphelinin telefonlarının dosyaya taraf olmayan kişilerce öğrenilmesine ve şüphelinin "Sizin işinizi biz hallederiz", "O avukatları aradan çıkaralım", "Yoksa sizin işiniz olmaz" şeklinde tehdit ve telkinlere maruz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.

PARALARIN İADE EDİLMESİNİ DE SAĞLADI
Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın ayrıca soruşturmayı ilgisi olmamasına rağmen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak şüphesi ile soruşturmayı genişlettiği, 853 bin 31 Doların iadesi talebinde bulunan iki avukatın taleplerini reddettiği hâlde, avukatı yanında olmayan müştekiye el konulan paraların iade edilmesini sağladığı öğrenildi.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRTMİŞTİ!
Bu olayın yankıları sürerken, Gül A. bir skandalla daha gündeme geldi.

Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Gül A. erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.

Kriminal Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?Kriminal Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Kriminal Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?

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