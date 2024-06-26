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Kocaeli Gebze'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli Gebze'de fabrikada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 15:06 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:17
Kocaeli Gebze’de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'de Fabrika Yangını!

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI
60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, fabrika alanında soğutma çalışması yapıyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA
Vali Seddar Yavuz, Gebze ilçesindeki fabrikada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile diğer birimlerin yönlendirildiğini belirterek, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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