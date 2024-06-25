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Isparta'da yaşlı adamın acı ölümü! Balık tutmak için gittiği gölde boğuldu: 'Parkinson' detayı

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kan donduran bir olay yaşandı. Balık tutmak amacıyla göle giren 74 yaşındaki Şakir Demirkol, boğularak can verdi. Demirkol'un 'Parkinson' hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:39 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:39
Isparta’da yaşlı adamın acı ölümü! Balık tutmak için gittiği gölde boğuldu: ’Parkinson’ detayı

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Isparta'da balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü'ne giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı, Eğirdir Gölü'ne kıyısı bulunan Yenice köyünde meydana geldi.

Şakir DemirkolŞakir Demirkol

Edinilen bilgiye göre, gölde balık tutmak için evden ayrılan Şakir Demirkol'dan (74) bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

PARKİNSON HASTASIYDI, SUDA RAHATSIZLANDI

İhbarla birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı gölde Demirkol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın yaşandığı bölgeOlayın yaşandığı bölge

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi.

Demirkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

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