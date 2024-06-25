Isparta’da yaşlı adamın acı ölümü! Balık tutmak için gittiği gölde boğuldu: ’Parkinson’ detayı

Isparta 'da balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü 'ne giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Olay dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı, Eğirdir Gölü'ne kıyısı bulunan Yenice köyünde meydana geldi.

Şakir Demirkol Edinilen bilgiye göre, gölde balık tutmak için evden ayrılan Şakir Demirkol 'dan (74) bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. PARKİNSON HASTASIYDI, SUDA RAHATSIZLANDI İhbarla birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı gölde Demirkol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın yaşandığı bölge



Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi.



Demirkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.



