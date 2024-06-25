2024 yılının en iyi gelin makyajları listelendi! Z kuşağı böyle tercih ediyor! Modern ve çekici görünüm için...

Z kuşağı gelinleri, gelin makyajında devrim yaratarak geleneksel güzellik normlarını yeniden yazıyor. Ağır, bariz makyajı reddedip, özelliklerini fazla zorlamadan geliştiren daha doğal, zahmetsiz bir görünüm tercih ediyorlar. İşte 2024 yılının en iyi gelin makyajları...
EN POPÜLER Z KUŞAĞI GELİN MAKYAJI TRENDLERİ
Gelin makyajı sanatçısı ve Samaira Sandhu Akademisi'nin kurucusu Samaira Sandhu, güzellik dünyasında ses getiren en iyi gelin makyajı trendlerini paylaştı. İşte önemli noktalar...
ZAHMETSİZ VE YUMUŞAK GÖRÜNÜM
Z kuşağı gelinleri için makyaj söz konusu olduğunda azı çoğu ifade eder. İyi harmanlanmış ve yumuşak makyajı tercih ederler, cildin aşırı makyaj olmadan kusursuz göründüğü doğal bir görünüm yaratırlar. Vurgu, sert çizgiler veya ağır katmanlar olmadan zahmetsiz ve yumuşak görünen bir görünüm elde etmektir.
DOĞAL KAŞLARA ODAKLANIN
Geçmiş makyaj trendlerinin aksine, Z kuşağı gelinleri doğal, gür kaşları benimsiyor. Görünümlerine modern bir hava katan daha kısa, daha keskin kaşları tercih ediyorlar. Amaç, doğal ve zahmetsizce şık görünen kaşlara ulaşmaktır.