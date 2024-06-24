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Kocaeli'de hareketli anlar: Eşine sinirlendi çocuklarını rehin aldı | Özel harekat devreye girdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk eden eşine sinirlenen koca, 2 bebeğini rehin aldı. Ferhat S.'yi özel harekat polisi operasyonla etkisiz hale getirirken rehin alınan bebekler ise kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 17:33 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:18
Kocaeli’de hareketli anlar: Eşine sinirlendi çocuklarını rehin aldı | Özel harekat devreye girdi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk eden eşine sinirlenen koca, 2 bebeğini rehin aldı.

Özel harekat devreye girdi!

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokakta bulunan sitede meydana geldi.

BIÇAK KULLANDI
İddiaya göre, Ferhat S., küserek evi terk eden eşine sinirlenerek çocuklarını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ferhat S.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ
Olayı duyan ve ikamete gelen Damla S.'de eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Elinde bıçakla cama çıkarak eşinin eve gelmesini isteyen Ferhat S.'yi özel harekat polisi operasyonla etkisiz hale getirirken rehin alınan bebekler ise kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDI
İlk kontrolleri yapılan bebeklerin herhangi yaralanmaları olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin Ferhat S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Ferhat S.'nin dün eşini darp ettiği, bunun üzerine Damla S.'nin evi terk ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

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