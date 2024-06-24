Kocaeli’de hareketli anlar: Eşine sinirlendi çocuklarını rehin aldı | Özel harekat devreye girdi

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk eden eşine sinirlenen koca, 2 bebeğini rehin aldı.

BIÇAK KULLANDI

İddiaya göre, Ferhat S., küserek evi terk eden eşine sinirlenerek çocuklarını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ferhat S.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü.