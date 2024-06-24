Manisa’da Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Manisa'da 27 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi (50), 15 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği'yle tanıştı. Derneğin gönüllüsü olarak, uzattığı saçlarını, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden kanser hastalarının fiziksel görünümlerindeki değişikliklerin psikolojilerine ve tedavilerine olumsuz yansımasını engellemek amacıyla bağışladı.
Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Saçım Saçın Olsun' projesini başlattı. 14 yılda 4 kez saçlarını uzatan Selvi'nin saçlarının artık beyazlaması nedeniyle projesine son vermek zorunda kaldı. 2 yıldır uzattıkları saçlarını kesti.