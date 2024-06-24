SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dünyanın en mutlu şehirleri belirlendi! Listede Türkiye'de var

Dünyanın en mutlu şehirleri belirlendi. Danimarka’nın Aarhus şehri, birinciliği elde etti. Onu İsviçre’nin Zürih ve Almanya’nın Berlin şehirleri izledi. Listeye Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Antalya girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Dünyanın en mutlu şehirleri belirlendi! Listede Türkiye’de var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü, her yıl şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular yöneltti. Cevaplara göre 2024 yılının en mutlu 250 şehrini belirledi. Listenin ilk sırasında 1749 puanla Danimarka'nın en büyük ikinci kenti olan Aarhus yer aldı. 'Altın' kategorisine giren ilk 37 şehir arasında bir sıralama yapılmadı. Buna göre listenin başında yer alan 10 şehir şöyle sıralandı:

1- Danimarka-Aarhus (Puan: 1749)
2- İsviçre-Zürih (Puan: 1737)
3- Almanya-Berlin (Puan: 1720)
4- İsveç- Göteborg (Puan: 1719)
5- Hollanda- Amsterdam (Puan: 1718)
6- Finlandiya-Helsinki (Puan: 1714)
7- İngiltere-Bristol (Puan: 1709)
8- Danimarka- Kopenhag (Puan: 1707)
9- İsviçre-Cenevre (Puan: 1695)
10- Almanya-Münih (Puan: 1678)

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE
197. Türkiye-İstanbul (Puan: 1289)
222. Türkiye-İzmir (Puan: 1247)
246. Türkiye-Antalya (Puan: 1199)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, Yeni yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu emekçi tokatladı
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor: Sunum yapacaklar
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
SON DAKİKA