Dünyanın en mutlu şehirleri belirlendi! Listede Türkiye’de var

İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü, her yıl şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular yöneltti. Cevaplara göre 2024 yılının en mutlu 250 şehrini belirledi. Listenin ilk sırasında 1749 puanla Danimarka'nın en büyük ikinci kenti olan Aarhus yer aldı. 'Altın' kategorisine giren ilk 37 şehir arasında bir sıralama yapılmadı. Buna göre listenin başında yer alan 10 şehir şöyle sıralandı:



1- Danimarka-Aarhus (Puan: 1749)

2- İsviçre-Zürih (Puan: 1737)

3- Almanya-Berlin (Puan: 1720)

4- İsveç- Göteborg (Puan: 1719)

5- Hollanda- Amsterdam (Puan: 1718)

6- Finlandiya-Helsinki (Puan: 1714)

7- İngiltere-Bristol (Puan: 1709)

8- Danimarka- Kopenhag (Puan: 1707)

9- İsviçre-Cenevre (Puan: 1695)

10- Almanya-Münih (Puan: 1678)



TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

197. Türkiye-İstanbul (Puan: 1289)

222. Türkiye-İzmir (Puan: 1247)

246. Türkiye-Antalya (Puan: 1199)

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