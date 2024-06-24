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Katil Timur Cihantimur ABD'de enselendi! 2 milyon dolar kefalet talebi reddedildi: Savcı 21 sayfalık iddianamede gerekçeleri sıraladı

ABD’li savcı Kearney, Timur Cihantimur için, “30 km. ile gidilmesi gereken yolda 180’le gitti. Ölüm sonrası hemen ABD’ye kaçtı. Serbest kalırsa yine kaçar” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Katil Timur Cihantimur ABD’de enselendi! 2 milyon dolar kefalet talebi reddedildi: Savcı 21 sayfalık iddianamede gerekçeleri sıraladı

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İstanbul'da trafik kazası sonucu Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur için, avukatları 2 milyon dolar kefalet önerdi. ABD'li savcı Kristin Kearney da 21 sayfalık mütalaasında neden kefaleti kabul etmediğini tek tek bildirdi.

"Sanık, 30 km. hız sınırı olan yolda, 170-180 km hızla giderken yol kenarındaki kişilere çarpmış, bir kişinin ölümüne, diğerlerinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Kazadan sonra polise, acil durum ekiplerine haber vermeden olay yerinden uzaklaşıp ABD'ye kaçmıştır. 16 yaşında Porsche araca binmesi, ailesinin maddi gücü ve uluslararası nüfuzu, sahte pasaportla başka ülkelere gitme şüphelerinin olması nedenlerle kefalet ödemesi uygun değildir. Kefaletle serbest bırakılma, ABD'nin iade anlaşmasını ihlal etmekten doğacak olan itibar kaybının yanında hiçbir miktarla ölçülemez bir kayıp olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca savcı Kearney, "Sanık, geçmiş davranışları nedeniyle kaçma riski taşımaktadır. Mahkeme kaçma riskini engellemek için kefaleti uygun bulmamaktadır. Sangın yaşı gibi özel durumlar da kefalet için yeterli sayılmamaktadır" dedi.

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