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Beyoğlu'nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu

İstanbul Beyoğlu’nda bir AVM'de başörtülü kızlara saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın koşarak yanlarına geldiği kız kardeşlerden birinin başörtüsünü açtığı görülüyor. Kız kardeşlere "Kapalı o..." diyerek küfür eden şahsın gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:51 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:04
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde zincir kahve dükkanından kahve almak isteyen Nursena Aakbay ve kardeşi Aysima Akbay sıra beklemeye başladı.

AVM'de kahve sırasında ortalık karıştı!

Kız kardeşler yaklaşık 15 dakika boyunca siparişlerini hazırlanmasını beklediği esnada Çağla Hayvalı erkek arkadaşı Abdurrahman G. ile sipariş vermeye geldi. Siparişi sonra veren Çağla Hayvalı önce siparişi alınca, kız kardeşler durumdan rahatsız olarak çalışanı uyardı.

KOŞARAK GELDİĞİ KIZ KARDEŞLERDEN BİRİNİN BAŞÖRTÜSÜNE AÇTI
Bunu duyan Çağla Hayvalı, Aysima Akbay'a "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Aysima Akbay, Çağla Hayvalı'ya kendisiyle muhatap olmadığını tepkisini baristaya gösterdiğini söyledi. Baristada sırayı karıştığını söyleyince Çağla Hayvalı siparişini alarak erkek arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ancak bir süre sonra öfkeden deliye dönen Çağla Hayvalı, koşarak yanlarına geldiği kız kardeşlere saldırdı. Aysima Akbay'ın başörtüsünü tutan Çağla Hayvalı "kapalı o..." diyerek küfretti. Hakaretle de yetinmeyen Çağla Hayvalı Akbay'ın başörtüsünü de açıp saldırmaya devam eden ortalık karıştı. Çağla Hayvalı'nın erkek arkadaşının ve çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Çağla Hayvalı uzaklaşırken, Aysima Akbay ise koltuğa oturup ağladı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM'den uzaklaşan Çağla Hayvalı'yı gözaltına aldı. Kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Çağla Hayvalı, Aysima Akbay ve Nursena Akbay. emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

BEN BARİSTA İLE KONUŞUYORUM, SENİNLE MUHATAP OLMADIM BİLE
Saldırıya uğrayan Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay, "Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Saat 18.30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördü. Ben bu sebeple baristaya bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aysima AkbayAysima Akbay


YUMRUKLU SALDIRI
Aysima Akbay ifadesinin devamında, "Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla'ya 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o...' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı" dedi.

Aysima Akbay'ın ablası Nursena Akbay ise ifadesinde, "Önce sipariş vermelerine rağmen daha sonra sipariş alanların olduğunu çalışana bildirdik. Çağla Hayvalı yanımda bulunan Aysima Akbay'a 'Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun' dedi. Ben de Çağla isimli şahsa ben garsona söylüyorum demem üzerine Çağla isimli şahıs benim sol omzumdan iterek 'ne karışıyorsun?' dedi."

Saldırgan Çağla HayvalıSaldırgan Çağla Hayvalı

"Daha sonra Çağla isimli şahıs siparişlerini alıp yanımızdan ayrıldı ve birden geri dönerek kardeşim Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak 'Kapalı o...' dedi. Çağla isimli şahıs kardeşime saldırıp vurmaya çalıştı ve kardeşimin başörtüsünü açtı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlunda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldiİstanbul Beyoğlunda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
İstanbul Beyoğlu'nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi

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