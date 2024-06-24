Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu

KOŞARAK GELDİĞİ KIZ KARDEŞLERDEN BİRİNİN BAŞÖRTÜSÜNE AÇTI Bunu duyan Çağla Hayvalı , Aysima Akbay 'a "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Aysima Akbay, Çağla Hayvalı'ya kendisiyle muhatap olmadığını tepkisini baristaya gösterdiğini söyledi. Baristada sırayı karıştığını söyleyince Çağla Hayvalı siparişini alarak erkek arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ancak bir süre sonra öfkeden deliye dönen Çağla Hayvalı, koşarak yanlarına geldiği kız kardeşlere saldırdı. Aysima Akbay'ın başörtüsünü tutan Çağla Hayvalı "kapalı o..." diyerek küfretti. Hakaretle de yetinmeyen Çağla Hayvalı Akbay'ın başörtüsünü de açıp saldırmaya devam eden ortalık karıştı. Çağla Hayvalı'nın erkek arkadaşının ve çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Çağla Hayvalı uzaklaşırken, Aysima Akbay ise koltuğa oturup ağladı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM'den uzaklaşan Çağla Hayvalı'yı gözaltına aldı. Kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Çağla Hayvalı, Aysima Akbay ve Nursena Akbay. emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

BEN BARİSTA İLE KONUŞUYORUM, SENİNLE MUHATAP OLMADIM BİLE

Saldırıya uğrayan Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay, "Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Saat 18.30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördü. Ben bu sebeple baristaya bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.