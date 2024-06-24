Ordu’da sokak ortasında kan donduran cinayet! Muhtar eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasına kurşun yağdırdı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti.
İHANET İDDİASI
Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.
TABANCAYI ÇEKİP 8 EL ATEŞ ETTİ
Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan'a 8 el ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ MUHTAR GÖZALTINA ALINDI
Ancak Arslan, yaşamını yitirdi. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.