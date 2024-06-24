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HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji raporu yayımladı: Ferahlama geliyor I Sıcaklıklar düşecek mi?

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre çarşamba gününden itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı tahmin ediliyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde de sağanak yağış görülecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 05:55 Güncelleme 25 Haziran 2024, 06:08
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji raporu yayımladı: Ferahlama geliyor I Sıcaklıklar düşecek mi?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran 2024 tarihli hava durumu son tahminlerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 26°C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 21°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize ve Artvin kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Ege'de Fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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