AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 21°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı