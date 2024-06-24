Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran 2024 tarihli hava durumu son tahminlerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.