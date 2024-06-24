Dağları aşan başarı

Trabzonlu dağcılar, Ağrı Dağı'nın ardından Türkiye'nin ikinci en yüksek zirvesi olan Hakkari'de bulunan 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı Reşko Zirvesi'ne tırmandı.

Öncülüğü Köksal Sonbay'ın yaptığı, Uğur Sağıroğlu ile Serhat Eroğlu'ndan oluşan ekip, 3 gün süren tırmanış sonucunda Reşko zirvesine ulaştı. Bölgenin eşsiz güzelliği büyülendiklerini söyleyen Sonbay, "Reşko, teknik etapları olan, dağa yaklaşımı ve zirve yolu olarak bayağı yorucu bir zirve. Ama zirveye ulaştığınızda tüm yorgunluğunuza değiyor" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR