İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi

Nursena Akbay

TIP ÖĞRENCİSİ KAPALI KADININ BAŞINI AÇTI

Olay sonrası ifade veren Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay, kahve siparişi için sıra beklerken Çağla Havalı adlı şahsın sırayı ihlal ettiğini, bunun üzerine durumu çalışana bildirdikten sonra Çağla Havalı'nın kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakaret ettiği olayı şöyle aktardı:

"Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün saat 18:30 sıralarında ablam N.A ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük. Ben bu sebeple orada barista olarak çalışan şahsa bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada ismini olay nedeniyle sonradan öğrendiğim Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Bende kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhattap olmadım bile' dedim. Sonrasında yanımda bulunan ablamda Çağla isimli şahsa hitaben 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahsın yanında erkek arkadaşı vardı. Ben ve bu erkek şahıs tartışmayı sonlandırmak için ayırmaya çalıştık. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o…' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı. Ben Çağla isimli şahıs başörtümü açtığı esnada savunmasız kaldım ve ne olduğunun şokundaydım. Ben olay anının şokuyla birlikte kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum ancak kendimi savunmak amaçlı onu itmiş olabilirim. Ben kendisine küfür ve hakarette bulunmadım"