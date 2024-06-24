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Marmaray'da kavga: Kadınlar birbirlerine girdi

Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın birbirine girdi. Kavgaya tutuşan kadınlar yolcuların müdahalesiyle ayrıldı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:44 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:48
Marmaray’da kavga: Kadınlar birbirlerine girdi

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Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın kavga etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de Marmaray'da yaşandı. İddiaya göre, Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINLAR KAVGAYA TUTUŞTU
İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular duruma müdahale etti.

Kavga eden kadınlardan birinin Marmaray'dan inmesiyle kavga sonlandı.

KAVGA ANI KAMERADA
İkili arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.

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