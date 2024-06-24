SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

448 kişi denedi 8'i 11 saniyede bulabildi! Kedi ve köpeklerin içindeki yavru aslan nerede? Zeka testi fenomen oldu

Bu benzersiz bulmaca, Türkiye çapında pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bulmacada, kedi ve köpek görsellerinin hakimiyeti altında gizlenen yavru aslan figürünü keşfetmek oldukça meydan okuyucu bir hal alıyor. Bu durum, katılımcıların hem dikkatlerini hem de zeka yeteneklerini sınayan bir deneyim oluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:40 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:40
448 kişi denedi 8’i 11 saniyede bulabildi! Kedi ve köpeklerin içindeki yavru aslan nerede? Zeka testi fenomen oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Optik illüzyonlar, dünya çapında pek çok insanın zihinsel becerilerini ve dikkatini test etmek amacıyla büyük bir ilgiyle takip ettiği eğlenceli bulmacalardır. Bu bulmacalar, zihinsel kapasiteleri artırırken, aynı zamanda detaylara olan dikkat ve gözlem yeteneklerini de geliştirir. Bu özellikleri nedeniyle, optik illüzyonlar birçok kişi tarafından merakla ve ilgiyle karşılanmaktadır.

Zihin Sınırlarını Zorlayan Test: 448 Kişiden 8'i Başardı

Bu ilgi çekici optik illüzyon testinde, çoğunlukla kedi ve köpek figürleri yer almakta ve yavru aslan figürü ise sadece tek bir örnekle gizlenmiş durumda. Testin zorluğu, bu gizli figürün 11 saniye içinde tespit edilmesi gerekliliğinden kaynaklanıyor.

Türkiye'de 448 kişiyle gerçekleştirilen bu testte, sadece 8 kişi kedi ve köpekler arasındaki yavru aslanı 11 saniye içinde bulmayı başardı. Bu, sadece yüksek dikkat yeteneği ve zihinsel kapasiteye sahip olanların zamanında başarılı olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

Siz de Bu Testte Başarılı Olabilir misiniz? Deneyin ve Görün!

İpucu: Kedi ve köpek görsellerinin baskınlığı, zihinsel sınırlarınızı zorlayabilir. Eğer bu bulmacada başarısız olduysanız, görselin orta alt kısmına daha dikkatli bakmanız gerekebilir.

Yavru Aslanın Yeri Neresi?

Köpek ve kedi imajlarının hakim olduğu bu testte, birçok insan başarısız olmuştur. Çünkü bu görseller, dikkat ve zeka becerilerini aynı anda sınamaktadır.

Eğer bu bulmacada başarılı olamadıysanız, aşağıdaki görselde yavru aslanın yerini görebilirsiniz.

TÜM ZEKA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru! | Fitch’ten yeni Türkiye kararı
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
TBMM’de bir ilk! Google ’Dijital Telif Yasası’ gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı
SON DAKİKA