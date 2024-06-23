Selin Öztürk’ten 66 gündür haber alınamıyor

Manisa Şehzadeler'de Selin Öztürk (22), annesi Yeliz Karalar'ın evine gitti. "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" deyip evden çıktı. Anne, kızını arayıp ulaşamayınca polis karakoluna gidip kayıp ihbarı verdi.

Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyleyen Yeliz Karalar, "Herkesin evladı gitti, annesinin elini öptü. Benim gözüm kapıda, kulağım telefonda bekledim, durdum. Ne uykum ne de sinir sistemim kaldı. Bayramı kötü geçirdim" diye konuştu. Hiçbir şekilde kızının akıbetiyle ilgili bir şey öğrenemediğini ifade eden anne Karalar, "Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kime sorsam, tek cümle alıyorum. 'Arıyoruz.' Bir de kızım sürekli evden kaçan biriymiş. Yalan. Kızım gitse bir saat, iki saat sonra muhakkak benim yanıma gelirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ortada kaybolan 22 yaşında bir genç kız var. Bir anne doğurduğu evladı tanımaz mı? Benim aklımda iki şüphe var. Ya kızımı sağlam bir yere kapattılar, işkence çektiriyorlar ya da öldürüp bir yerlere attılar, gömdüler. Bunun başka açıklaması yok. Ben nereye gideyim de yalvarayım, bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" diye gözyaşlarına boğuldu.

DNA ÖRNEĞİ VERMEYE GİTMİŞ

DNA örneği veren yüreği yanan anne, "Hiçbir zaman susmayacağım. Kızımın ya bulacağım ya da bu işin içinde parmağı kim olursa bulacağım. Gün yüzü göstermemek için elimden geleni yapacağım. Onların namertlikleri varsa benimde arkamda koskoca Türkiye Cumhuriyeti adaleti var. DNA örneği vermeye gittiğimde sanki çocuğumun cenazesini almış gibi oldum. İki gün kendime gelemedim" dedi.