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5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti

Samsun'da tanıştığı Emregül A. ile duygusal bir bağ kurarak birlikte Bodrum'a tatile giden Mehmet K.'nın aşk tatili, korku dolu anlarla sona erdi. Korkutularak 5.4 milyonluk senet imzalattırılan Mehmet K. emniyetten yardım istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 22 Haziran 2024, 09:21
5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti

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Samsun'da hayatının aşkını bulduğunu zanneden Mehmet K(41).'nın aşk tatili hüsranla bitti.

Samsun'da tanıştığı Emregül A. ile duygusal bir bağ kuran Mehmet K.'nın İstanbul'a dönmesi sonucu Emregül A. da peşinden İstanbul'a geldi.

Emregül A.Emregül A.

SENETLİ TEZGAH
Bir süre İstanbul'da gezen çift, sonrasında araç kiralayarak Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatilinin bitmesiyle 9 Mayıs 2023 günü İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan Mehmet K. ve Emregül A., yolda olduğu esnada olanlar oldu.

İddiaya göre Mehmet K., Emregül A.'nın "Bizi bir araba takip ediyor, ben buraya kadar seninle geldim ama bana bir senet imzalamalısın, takip edenler benim adamlarım mecbursun" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

5 MİLYONLUK SENETE İMZA ATTIRDILAR
Bunun üzerine şoka giren Mehmet K., o anki korkuyla 5 milyon liralık seneti imzalayarak Emregül A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine Mehmet K., korktuğu için Emregül A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.

Mehmet K.Mehmet K.

TAKSİ TAKİBİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen Mehmet K., Emregül A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra Mehmet K., Emregül A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılan araçta müştekiye ait bir kısım eşya ve senetler ele geçirildi. Sabah'ın haberine göre şüpheli Emregül A. suçlamaları kabul etmezken savcılık, şüphelinin faili meçhul üçüncü kişilerle hareket ederek müştekiyi tehdit edip korkutmak suretiyle dolandırmaya çalıştığını vurguladı.

Şüpheli kadına "Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma" ve "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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