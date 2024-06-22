5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti

5 MİLYONLUK SENETE İMZA ATTIRDILAR

Bunun üzerine şoka giren Mehmet K., o anki korkuyla 5 milyon liralık seneti imzalayarak Emregül A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine Mehmet K., korktuğu için Emregül A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.

Mehmet K.

TAKSİ TAKİBİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen Mehmet K., Emregül A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra Mehmet K., Emregül A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.