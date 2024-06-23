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Kuzguncuk’ta sokaklarda çete halinde dolaşan köpekler, korku salıyor

İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı İbrahim Ciğer, hastanede ikinci şoku yaşadı. Aynı mahalleden 40 kişinin daha aynı sağlık kuruluşuna tedavi için geldiği anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Kuzguncuk’ta sokaklarda çete halinde dolaşan köpekler, korku salıyor

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İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ndeki Kuzguncuk semtinde kuduz dehşeti yaşandı. İbrahim Ciğer adlı bir vatandaş, semtte başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Ciğer, kuduz aşısını yapan hemşirenin, "Bugün 80 kişi geldi, 30-40'ı Kuzguncuk'tan" sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Yetkililere çağrı yapan Ciğer, "Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde acilen önlemlerin alınması gerek. Kuzguncuk gibi bir yerde 30-40 insanın aynı günde kuduz vakasıyla karşılaşması kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı etiketleyen Ciğer, "Fotoğrafları gördüm. Aynı gün yaşanan olaylarda diş geçirmeler, eti koparıp atmalar, ciddi yaralanmalar var. Hepsine acı acı baktım ve kendi halime şükrettim. Daha fazla vaka olmasın. Harekete geçmelisiniz" diye çağrı yaptı.

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