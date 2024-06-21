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6 aylık bebeğine kafa attı! Eşini ve kızını da dövdü! Cani baba gözaltına alındı

Ankara'da eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi (11) darbeden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı. K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 15:06 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:31
6 aylık bebeğine kafa attı! Eşini ve kızını da dövdü! Cani baba gözaltına alındı

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Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi dövdü.

6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Ankara'da cani baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını dövdü

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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