Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.