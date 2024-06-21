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Hakkari'deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen'in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...

Hakkari Yüksekova'daki şüpheli ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Cansız bedenleri silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen ve Muhammet Uzun’un ölümü hakkında soruşturma başlatan polisler 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Muhammet Uzun’un bir gün önce Fatma Nur Bezen’in yanına Hakkari’ye gittiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 15:11 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:19
Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

BİNA GÖREVLİSİ FARK ETTİ
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE GELMİŞ
Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...
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