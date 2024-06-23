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Isparta'da köpekten kaçan çocuğun kolu kırıldı | Babası: Köpekleri seviyor ve besliyoruz ancak başıboş...

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 7 yaşındaki Furkan Çakır, sahipsiz köpeklerden kaçarken duvardan atladı. Duvardan atlaması sonucu kolu kırılan çocuk Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 21:28 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:28
Isparta’da köpekten kaçan çocuğun kolu kırıldı | Babası: Köpekleri seviyor ve besliyoruz ancak başıboş...

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Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

KAÇARKEN DUVARDAN ATLADI

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

KÖPEKLERİ SEVİYOR VE BESLİYORUZ ANCAK BAŞIBOŞ KÖPEKLER...

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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