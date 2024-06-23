PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kahraman pilot

Nevşehir Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Kahraman pilot

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nevşehir Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı.

Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaparak balon peribacaları arasına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi. Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli olurken kazandıran tarih: Nasıl hesaplanıyor? Haziran mı Temmuz mu?
Tel Aviv’de isyan ateşi büyüyor! Katil Netanyahu’nun istifası için on binlerce İsrailli yine sokaklara akın etti
Kirada yeni dönem: Temmuz’da neler değişecek? Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapabilir?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
HDPKK’lı eski vekilden alçak paylaşım! Hainliğini afişe etti: Türkiye’nin mağlubiyetine sevindi, Portekiz’e destek verdi
Fenerbahçe’nin yeni teknik adamı Jose Mourinho İstanbul gecelerinde! Kameraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı
Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller
İzmir, Konak’ta vahşet! Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini başından vurarak katletti! Caniden ’Sevdan bitti kibriti çaktım’ paylaşımı
İtalyanlar Fenerbahçe’nin transferini duyurdu! Batshuayi sonrası yeni forvet belli oldu
Adana’da sokak ortasında katliam! Bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü: Polis her yerde arıyor
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı
EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü
Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!
İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer
SON DAKİKA