Kahraman pilot

Nevşehir Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı.

Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaparak balon peribacaları arasına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi. Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.