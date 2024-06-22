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Kaza yapan kadın kendini unuttu motosikletine üzüldü

İstanbul Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. Motosiklet sürücüsü kadının o anları çevredeki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:36
Kaza yapan kadın kendini unuttu motosikletine üzüldü

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Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü.

YERDE SÜRÜKLENDİ
Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, kadın motosikletli seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza nedeniyle motosiklet düşerek sürüklendi.

KENDİ CANINI BIRAKTI MOTOSİKLETE ÜZÜLDÜ
Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bir süre yolda oturan sürücü, daha sonra motosikletinin yanına geldi. Motosikletinin kazaya karışmasına üzülen kadın tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan motosiklet sürücüsünün o anları ise çevredeki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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