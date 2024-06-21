Antalya’da kan donduran olay! Denizde ceset bulundu: Kol bacak ve baş kısmı yok cinsiyeti belirsiz





KOL BACAK VE BAŞ KISMI YOK CİNSİYETİ BELİRSİZ

Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.

4 AYDIR DENİZDE

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.