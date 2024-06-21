Antalya’da kan donduran olay! Denizde ceset bulundu: Kol bacak ve baş kısmı yok cinsiyeti belirsiz

KOL BACAK VE BAŞ KISMI YOK CİNSİYETİ BELİRSİZ
Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.
4 AYDIR DENİZDE
Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
BATAN GÖÇMEN TEKNESİ İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.