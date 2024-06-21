SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Antalya'da kan donduran olay! Denizde ceset bulundu: Kol bacak ve baş kısmı yok cinsiyeti belirsiz

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu. Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 16:14 Güncelleme 21 Haziran 2024, 16:29
Antalya’da kan donduran olay! Denizde ceset bulundu: Kol bacak ve baş kısmı yok cinsiyeti belirsiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da yüzmek için denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın kayalık bölümünde insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyıya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.



KAYALIKLARDA BULUNDU
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti.

Antalya'da kan donduran olay!

Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



KOL BACAK VE BAŞ KISMI YOK CİNSİYETİ BELİRSİZ
Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.

4 AYDIR DENİZDE
Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BATAN GÖÇMEN TEKNESİ İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı
Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...
Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?
Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?
İtalya’nın efsane futbolcusu Roberto Baggio’ya şok! Silahlı hırsızların saldırısına uğradı evi soyuldu
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Ermenistan’dan flaş karar: Filistin’i resmen tanıdı! FKÖ teşekkür etti: Türkiye’den memnuniyet mesajı
SON DAKİKA