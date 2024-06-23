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GADİR HUM BAYRAMI NEDİR, BUGÜN MÜ? Gadir-i Hum Bayramı gelenekleri neler? Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024!

Gadir Hum Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanan önemli bir dini bayramdır. İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olan bu gün, Peygamber Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde, Gadir Hum denilen mevkide Hz. Ali'yi halife ve vasi olarak ilan ettiği gün olarak kabul edilir.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 23 Haziran 2024, 16:25
GADİR HUM BAYRAMI NEDİR, BUGÜN MÜ? Gadir-i Hum Bayramı gelenekleri neler? Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024!

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Gadir Hum Bayramı, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve Peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Haccı dönüşünde, Hz. Ali'yi (r.a.) halefi olarak ilan ettiği tarihi bir günü simgeler. Bu olay, İslam'ın tarihindeki liderlik ve halefiyet konularında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Şii mezhebinin inancına göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi halefi olarak tayin etmişti. Gadiri Hum'daki konuşmasında "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol" dediğini kanıt olarak sunarlar.

Resûl-i Ekrem'in hadisinde geçen "mevlâ" ve onunla birlikte "velî" kelimeleri "halife" veya "imam" değil "dost, efendi, arkadaş" mânalarına gelir. Birçok âyette Allah ve resulünün müminlere, müminlerin de Allah'a ve birbirlerine dost oldukları ifade edilirken hem velî hem de mevlâ kelimeleri kullanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de görülmektedir (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri; Wensinck, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri). Bundan dolayı sekaleyn hadislerinde yer alan mevlâ kelimesi âyet ve hadisler çerçevesinde dost olarak anlaşılmalıdır.

Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Tarihi her yıl farklılık gösteren Gadiri Hum Bayramı, Hicrî Zilhicce ayının 18'inde kutlanır. Bu özel gün 2024 yılında 24 Haziran gününe denk geliyor.

GADİRİ HUM BAYRAMI GELENEKLERİ

Kurban Bayramı ile benzerlikler gösteren bayramda kutlayanlar sabahın erken saatlerinde bayramlaşıyor ve kurban kesme işlemini gerçekleştiriyor.

Ardından "Hirise" adı verilen buğday ve etten oluşan yemek hazırlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gadir Hum Bayramı'nda; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.

GADİR HUM BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2024

Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

"Ben, sen yok. Biz varız" dedirten Gadir-i Hum Bayramı kutlu olsun.

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