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Apse yapan dişi için doktora gitmişti: Akşam cansız bedeni bulundu

Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine dönen 46 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri, Enda Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 05:58 Güncelleme 23 Haziran 2024, 05:58
Apse yapan dişi için doktora gitmişti: Akşam cansız bedeni bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul'dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse nedeniyle fenalaştı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve tekrar döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki adamın yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Odaya gittiklerinde Baltan'ın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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