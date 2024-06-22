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Bakırköy'de dehşet anları! Hastanenin bahçesinde silahlı çatışma: Mermiler havada uçuştu I 4 kişi yaralandı

İstanbul Bakırköy'de iki hastanenin ortak kullanımındaki bahçede silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin sıkıldığı çatışmada 4 kişi yaralandı. Öte yandan saldırganlar olay yerinden kaçarken polislerin şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 04:44 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:04
Bakırköy’de dehşet anları! Hastanenin bahçesinde silahlı çatışma: Mermiler havada uçuştu I 4 kişi yaralandı

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Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı.

4 KİŞİ YARALANDI
İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grubun defalarca kez silahlarını ateşlediği anlarda hastane bahçesinde ve çevrede büyük panik yaşanırken, çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastane personeli ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tedbir amacıyla hasta girişine kapatıldı.

ONLARCA MERMİ KOVANI BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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