Bakırköy’de dehşet anları! Hastanenin bahçesinde silahlı çatışma: Mermiler havada uçuştu I 4 kişi yaralandı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı.

4 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grubun defalarca kez silahlarını ateşlediği anlarda hastane bahçesinde ve çevrede büyük panik yaşanırken, çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.