En çok genç çiftlerde görüldü! Evlilikte giderek artıyor! Uyku boşanması ile...

Evli çiftlere uzmanlardan uyarı geldi. Eğer sizler de geceleri bu yöntemi uyguluyorsanız dikkat etmeniz gereken detaylar bulunuyor. Son zamanlarda giderek artan uyku boşanması ise popülerliğini arttıran durumlar arasında yer alıyor. İşte evli çiftlerin dikkat etmesi gereken o detay...
5 ÇİFTTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR
Uyku boşanmalarının başlıca nedeni horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptığı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra da olsa ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor. Bu durumun aksine, bazı araştırmalar birlikte uyumanın faydalarını gösteriyor. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiftlerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi.
Özellikle şu dört yaygın neden, çiftlerin bu tercihi yapmasında etkili rol oynuyor:
Farklı Uyku Programları: Bir partner gece kuşu iken diğeri erken yatmayı tercih edebilir. Bu durum, uyku vakti rutinlerinde uyumsuzluk ve çatışmalara yol açabilir.
Horlama ve Diğer Uyku Bozuklukları: Yüksek sesle horlama veya huzursuzluk gibi uyku problemleri, partnerin uykusunu etkileyebilir ve ayrı yatak odalarında uyuma ihtiyacını ortaya çıkarabilir.