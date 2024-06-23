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En çok genç çiftlerde görüldü! Evlilikte giderek artıyor! Uyku boşanması ile...

Evli çiftler ve birlikte yaşayanlar sıklıkla aynı yatakta uyumayı tercih etmekle birlikte, bu durumun hem ilişkileri güçlendirdiği hem de sağlık açısından bazı yararlar sağladığı düşünülüyor. Ancak, bazı uzmanlar, çiftlerin farklı yataklarda uyumasının daha faydalı olabileceğini belirtiyor ve bu durumu "uyku boşanması" olarak adlandırıyorlar. Bu kavram, özellikle uyku kalitesini artırma ve kişisel sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılama yönünde önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:31 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:31
En çok genç çiftlerde görüldü! Evlilikte giderek artıyor! Uyku boşanması ile...

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Evli çiftlere uzmanlardan uyarı geldi. Eğer sizler de geceleri bu yöntemi uyguluyorsanız dikkat etmeniz gereken detaylar bulunuyor. Son zamanlarda giderek artan uyku boşanması ise popülerliğini arttıran durumlar arasında yer alıyor. İşte evli çiftlerin dikkat etmesi gereken o detay...

5 ÇİFTTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Uyku boşanmalarının başlıca nedeni horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptığı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra da olsa ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor. Bu durumun aksine, bazı araştırmalar birlikte uyumanın faydalarını gösteriyor. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiftlerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi.

Özellikle şu dört yaygın neden, çiftlerin bu tercihi yapmasında etkili rol oynuyor:

Farklı Uyku Programları: Bir partner gece kuşu iken diğeri erken yatmayı tercih edebilir. Bu durum, uyku vakti rutinlerinde uyumsuzluk ve çatışmalara yol açabilir.

Horlama ve Diğer Uyku Bozuklukları: Yüksek sesle horlama veya huzursuzluk gibi uyku problemleri, partnerin uykusunu etkileyebilir ve ayrı yatak odalarında uyuma ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Sıcaklık Tercihleri: Bir partner daha sıcak, diğeri daha serin bir uyku ortamını tercih edebilir. Bu farklılıklar, ortak bir uyku ortamı bulmayı zorlaştırabilir.

Huzursuz Uyku Alışkanlıkları: Partnerlerden biri dönüp duran veya uykuyu bölen davranışlara sahip olabilir. Bu durumda ayrı yatak odaları, daha iyi bir uyku kalitesi sağlamak için bir çözüm olabilir.

ZARARLARI

Duygusal Bağın Zayıflaması: Birlikte uyumak, çiftler arasında duygusal yakınlık ve bağ kurulmasına yardımcı olabilir. Ayrı yataklarda uyumak, bu duygusal bağın zayıflamasına veya mesafenin artmasına neden olabilir.

İletişim Zorlukları: Ayrı yatak odalarında uyumak, bazı çiftler için iletişim eksikliğine veya birbirlerini daha az görmelerine yol açabilir. Uyku boşanması kararı alırken, açık ve dürüst iletişimin korunması önemlidir.

Toplumsal ve Kültürel Algılar: Toplumsal normlar veya kültürel beklentiler, ayrı yataklarda uyumayı kabul edilemez veya ilişkide sorun olduğu gibi algılayabilir. Bu durum, bazı çiftlerin bu seçeneği düşünmelerini engelleyebilir veya üzerlerinde baskı oluşturabilir.

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