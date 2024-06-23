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Bir orman yangını daha! Balıkesir Kepsut'ta alevler ormanlık alana sıçradı | Rüzgarın...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 17:59 Güncelleme 23 Haziran 2024, 18:34
Bir orman yangını daha! Balıkesir Kepsut’ta alevler ormanlık alana sıçradı | Rüzgarın...

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde 16.30 sıralarında ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle genişleyerek ormanlık bölgeye sıçradı.

Balıkesir Kepsut'ta alevler ormanlık alana sıçradı

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdüren yangına 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel ile müdahale ediliyor.

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