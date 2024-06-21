Artık ağrı kesici kullanmak yok! Bu 12 besin ağrıları anında kesiyor!

DYT. Betül Merd, ağrı kesici 12 besini sıralıyor:

KIRMIZI ÜZÜM: Sırt ve eklem ağrısını dindirir.

ZENCEFİL: Adet sancısı ve eklem ağrısını keser.

PAPATYA: Sinir sistemini rahatlatır. Kas gevşeticidir.

SOYA: Diz ağrılarını bitirir.

ZERDEÇAL: İltihaplı romatizma ağrılarını hafifletir.

KİRAZ: Ağrıları azaltır.

KAHVE: Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağ ağrısını azaltır.

BALIK: Migreni bitirir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kemik ağrılarını azaltır.

NANE: Ağrılı krampları keser.

CEVİZ: Kas sağlığını korur.

SARIMSAK: Günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.

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