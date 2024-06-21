Artık ağrı kesici kullanmak yok! Bu 12 besin ağrıları anında kesiyor!

DYT. Betül Merd, ağrı kesici 12 besini sıralıyor:
KIRMIZI ÜZÜM: Sırt ve eklem ağrısını dindirir.
ZENCEFİL: Adet sancısı ve eklem ağrısını keser.
PAPATYA: Sinir sistemini rahatlatır. Kas gevşeticidir.
SOYA: Diz ağrılarını bitirir.
ZERDEÇAL: İltihaplı romatizma ağrılarını hafifletir.
KİRAZ: Ağrıları azaltır.
KAHVE: Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağ ağrısını azaltır.
BALIK: Migreni bitirir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
Kemik ağrılarını azaltır.
NANE: Ağrılı krampları keser.
CEVİZ: Kas sağlığını korur.
SARIMSAK: Günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.