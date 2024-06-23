Bodrum’daki sosyetik kavgasının arkasından davet krizi çıktı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gölköy'de dünyaca ünlü Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan Kaya Sabancı (72), ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın restoran açılışına katıldı. İddiaya göre daha önce site yüzünden aralarında tartışma olan iki işadamı bu karşılaşmada kavga etmeye başladı. Davetliler listesinde adının olmadığı belirtilen Sabancı, iddiaya göre alkollü bir şekilde geldiği mekanda Aşçı'ya "Şerefsiz, sen kendini ne zannediyorsun da beni davet etmezsin, pez***" diyerek tokat attı.

Bunun üzerine çıkan arbedede korumalar da Sabancı'yı darp ederek yaraladı. Yumruklu saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı tedavi altına alındı. Yaptığı açıklamada, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Davetliydim, davet edilmeseydim, gitmezdim" ifadesini kullandı. Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mandarin Oriental Bodrum avukatları "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.