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Günlerdir aranıyordu! 73 yaşındaki Sultan Öztürk ormanda bulundu

Kastamonu’da günlerdir kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Sultan Öztürk, ormanlık alanda jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 21 Haziran 2024, 17:11
Günlerdir aranıyordu! 73 yaşındaki Sultan Öztürk ormanda bulundu

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Kastamonu'da 9 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ormanlık alanda bulundu.

Olay, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karafasıl köyünde meydana geldi.

Sultan ÖztürkSultan Öztürk

Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Sultan Öztürk'ten, 13 Haziran günü Karafasıl'ın Bağla Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine Öztürk'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), köpek unsurları ve Asayiş Timleri ile UMKE ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.



Yapılan arama çalışmaları neticesinde Sultan Öztürk, 9 gün sonra ormanlık alanda yerde yatar vaziyette bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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