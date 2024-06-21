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Niğde'de arazi kavgası aile faciasına dönüştü! Yeğenlerinden 2'sini öldürdü, 3'ünü yaraladı ardından intihar etti! Korkunç cinayetin...

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma adeta bir aile faciasına dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gözü dönen Nevzat Türk, silahla 5 yeğenini birden yaraladı ardından da kendi kafasın sıktı. Hastaneye kaldırılan 2 yeğeni yaşamını yitirdi. İşte trajik olayın detayları..

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:38 Güncelleme 21 Haziran 2024, 23:43
Niğde’de arazi kavgası aile faciasına dönüştü! Yeğenlerinden 2’sini öldürdü, 3’ünü yaraladı ardından intihar etti! Korkunç cinayetin...

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Niğde'de, akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Nevzat Türk (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Korkunç olay, akşam saatlerinde Niğde'de merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 KİŞİYE ATEŞ AÇIP İNTİHAR ETTİ

Nevzat Türk yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği 36 yaşındaki Semiha Türk, 17 yaşındaki Gizem Nazife Türk, 13 yaşındaki Berat Türk, 18 yaşındaki Nurgül Türk ve 36 yaşındaki Gökhan Türk yaralandı.

Nevzat Türk, olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi.

2 YEĞENİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nevzat Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, silahla yaralanan 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarmanın tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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