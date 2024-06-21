Niğde’de arazi kavgası aile faciasına dönüştü! Yeğenlerinden 2’sini öldürdü, 3’ünü yaraladı ardından intihar etti! Korkunç cinayetin...

Niğde'de, akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Nevzat Türk (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Niğde'de, akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Nevzat Türk (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Korkunç olay, akşam saatlerinde Niğde'de merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
5 KİŞİYE ATEŞ AÇIP İNTİHAR ETTİ
Nevzat Türk yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği 36 yaşındaki Semiha Türk, 17 yaşındaki Gizem Nazife Türk, 13 yaşındaki Berat Türk, 18 yaşındaki Nurgül Türk ve 36 yaşındaki Gökhan Türk yaralandı.
Nevzat Türk, olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi.
2 YEĞENİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nevzat Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, silahla yaralanan 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının tedavisinin sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarmanın tarafından yürütüldüğü öğrenildi.