Niğde’de arazi kavgası aile faciasına dönüştü! Yeğenlerinden 2’sini öldürdü, 3’ünü yaraladı ardından intihar etti! Korkunç cinayetin...

2 YEĞENİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nevzat Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, silahla yaralanan 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarmanın tarafından yürütüldüğü öğrenildi.