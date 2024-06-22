Koruma altındaki böcek

Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Bursa Karacabey'deki 730 hektarlık Karacabey Longoz Ormanı, 300'e yakın kuş türü, endemik bitkiler ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapıyor. Longozun sakinlerinden biri de Antik Mısır'da kutsal olan Scarabeus sacer, yani halk arasında bilinen ismiyle 'tezek', 'gübre' veya 'bok' böcekleri. Longoza yerleştirilen uyarı tabelalarıyla ezilmemeleri için dikkatli olunması istenip, koruma altına alınan böceklerin önemi, ekosisteme olan katkıları. Mısır'daki fresklerde yer alan, tılsımlı olduğuna inanılan böcekle ilgili sayısız belgesel de bulunuyor.

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