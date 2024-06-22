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Kaya Sabancı Vedat Aşçı'dan feci dayak yedi! Gerekçe ilginçti: Ağır küfür!

Türkiye'nin ünlü iş adamları birbirine girdi. Vedat Aşçı'nın Kaya Sabancı'yı feci şekilde dövdüğü iddia edildi. Gerekçe ilginçti: Ağır küfür!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Kaya Sabancı Vedat Aşçı’dan feci dayak yedi! Gerekçe ilginçti: Ağır küfür!

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Sosyetenin ünlü isimleri, Bodrum'daki Mandarin Otel'de kavgaya tutuştu. Mekan sahibi Vedat Aşçı ve korumaları, sitede evi bulunan Kaya Sabancı'ya tekme-tokat vurdu.
Aşçı ise "Vurmadım, ittim, başını çarptı. Çünkü küfür etti" diyerek kendini savundu. İki isim de şikayetçi olmak için jandarmaya koştu...
Ünlü iş insanı hastanelik oldu.

'SOS'YETİK KAVGA
Bodrum'daki dünyaca ünlü Mandarin Otel ile tatil sitesi kavgayla sarsıldı. Sitede evi bulunan Kaya Sabancı, iddiaya göre otelin sahibi ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Vedat Aşçı ise Sabancı'yı suçladı. Geceliği 80 bin TL olan mekanda rezervasyon iptalleri başladı...

Sosyetenin uğrak noktası olan Bodrum'daki Mandarin Otel ve tatil sitesi bu kez kavgayla gündeme geldi. İş insanı Kaya Sabancı, Türkbükü Mahallesi'nde bulunan ve aynı zamanda kendisinin de yaşadığı Mandarin Oriental Sitesi'ndeki bir restoranın açılışına gitti. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Sabancı ile otelin sahibi olan Vedat Aşçı tartışmaya girişti. Kaya Sabancı'nın Aşçı'nın korumaları tarafından dövüldüğü öne sürüldü.Kaya Sabancı hastanelik olurken Aşçı iddiaları reddetti.

'KAVGAYA KARIŞMADIM'
Aşçı'nın ifadesinde tartışmanın itekleme ile başladığı, bu esnada Kaya Sabancı'nın düşerek kafasını çarptığı, sonrasında korumaları ile Sabancı arasında kavga yaşandığını söylediği ve kendisinin kavgaya karışmadığını belirttiği öğrenildi. Her iki iş insanının da karşılıklı olarak darp edildikleri iddiasıyla bir birinden şikayetçi olduğu belirtildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan korumalarır ise görgü tanıklarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Kaya Sabancı'nın darp sonrası düşerek kafasını çarptığını söylemesi nedeniyle kafa MR'ının çekildiği de öğrenildi. Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da belirtildi.

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