Gaziantep’te kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mevlüt Oktay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
KÖTÜ KOKU ACI GERÇEĞE GÖTÜRDÜ
Hürriyet Mahallesi'ndeki yaşayan 63 yaşındaki Mevlüt Oktay'ın evinden kötü koku yayılınca komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kapıyı çilingire açtırarak eve giren ekipler, Oktay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Oktay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.