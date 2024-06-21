Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı! Görüntüleri saklıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programın bugünkü bölümünde yayına bağlanan Ayşe Gökburun'un teyzesi Fatma Gökburun, çarpıcı iddialarda bulundu. Fatma Gökburun, Mehmet Taşpınar'ın kendisini 13 yaşındaki kızının uygunsuz görüntülerini yaymakla tehdit ettiğini açıkladı. Gökburun, o dönem Taşpınar ile ilgili şikayetçi olduklarını da belirtti. Mehmet'in suçlamalara verdiği cevap ise Müge Anlı'yi öfkelendirdi. Güllü Çolak olayı nedir? Müge Anlı kıyma makinesi olayı nedir? İşte detaylar...
Kıyma makinesi cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet Taşpınar, Müge Anlı'ya katıldı ve sonrasında ise kan donduran gerçekler ortaya çıktı.
Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden bahsetti.Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası ağızları açık bıraktı.
İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı. 10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayete ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.