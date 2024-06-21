Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı! Görüntüleri saklıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programın bugünkü bölümünde yayına bağlanan Ayşe Gökburun'un teyzesi Fatma Gökburun, çarpıcı iddialarda bulundu. Fatma Gökburun, Mehmet Taşpınar'ın kendisini 13 yaşındaki kızının uygunsuz görüntülerini yaymakla tehdit ettiğini açıkladı. Gökburun, o dönem Taşpınar ile ilgili şikayetçi olduklarını da belirtti. Mehmet'in suçlamalara verdiği cevap ise Müge Anlı'yi öfkelendirdi. Güllü Çolak olayı nedir? Müge Anlı kıyma makinesi olayı nedir? İşte detaylar...