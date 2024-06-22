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İzmir, Konak'ta vahşet! Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini başından vurarak katletti! Caniden 'Sevdan bitti kibriti çaktım' paylaşımı

İzmir’in Konak ilçesinde cani koca Rıdvan Kahraman, eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp katletti. Kan donduran olayın ardından kaçmaya çalışan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı.Öte yandan katil kocanın sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 23:18 Güncelleme 22 Haziran 2024, 23:19
İzmir, Konak’ta vahşet! Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini başından vurarak katletti! Caniden ’Sevdan bitti kibriti çaktım’ paylaşımı

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İzmir'in Konak ilçesinde Rıdvan Kahraman (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan Kahraman, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Rıdvan Kahraman, dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

İzmir'de vahşet!




Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.



Kahraman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'nın yakalanması için çalışma başlattı.


"KİBRİTİ ÇAKTIM, BİR ATEŞ YAKTIM"

Cinayet şüphelisi Rıdvan Kahraman'nın sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KAÇARKEN YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, eşi Fatma Kahraman'ı, konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldüren eşi Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldüren eşi Rıdvan Kahraman (32), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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